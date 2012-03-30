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'Müslüman kanı dökülmesinden rahatsızız'

Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ardından dini lider Hamaney ile görüştü.

30 Mart 2012 00:40

Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ardından dini lider Hamaney ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı aktaran Hamaney, "Müslüman kanı dökülmesinden rahatsızız" dedi.

 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İran temasları sırasında ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
 
Görüşmenin ana maddesinde Suriye'de yaşanan olaylar ve İran ile yapılacak nükleer görüşmeler vardı.
 
Görüşmede Suriye'deki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Hamaney, Erdoğan'a 'Suriye'de Müslüman kanının dökülmesinden rahatsız olduğunu' aktardı.
 
Hamaney, Suriye halkının kendi geleceğini seçimle belirlemesi gerektiğini vurguladı.
 
Hamaney ayrıca İran'la nükleer görüşmelerin İstanbul'da yapılmasına sıcak baktığını ifade etti.
 
Başbakan Erdoğan temasların ardından İran'dan ayrıldı.

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