Müslüman İngilizler, Londra saldırısının kurbanları için 1 saatte 3 bin sterlin bağışladı

İngiltere'de üyeleri müslümanlardan oluşan bir grup, Londra saldırısı kurbanlarının ailelerine destek olmak için bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya 1 saatte 3 bin sterlin (13 bin 500 Türk Lirası) bağış desteği yapıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İngiltere'de yaşayan Müslümanların oluşturduğu 'Muslims United for London' (Müslümanlar Londra için Birarada) grubu, IŞİD'in üstlendiği Londra saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için bağış kampanyası gerçekleştirdi.

Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan kampanya kapsamında, 1 saatte 3 bin sterlin bağış toplandı. Konuya ilişkin Muslims United for London'dan yapılan açıklamada, "Kurbanların ve ailelerinin acısını hiçbir miktarda paranın hafifletemeyeceğinin farkında olarak, yüklerini bir şekilde hafifletmeyi umut ediyoruz" denildi.

​Sayfanın kurucusu Muddassar Ahmed, saldırının gerçekleştiği yeri gördüğünde duyduğu üzüntüyü ve şoku dile getirerek, "Bu, hep duyduğunuz ama hiç yaşamayacakmışsınız gibi düşünmediğiniz bir şey" dedi. Ahmed, "Toplanan bağışın yüzde 100'ü saldırının kurbanlarına ve 22 Mart'ta gerçekleşen trajik olaydan en çok etkilenen kurbanların ailelerine verilecek" ifadelerini kullandı.

'Şiddet ideolojisini yenmek için çalışacağız'

Kampanya, Ramadhan Vakfı'nın yöneticisi Muhammed Şefik'in saldırının ardından camilerin etrafında da güvenliğin sağlanmasına yönelik çağrılarının ardından hayata geçirildi. Şefik açıklamasında, "Teröristler toplulukları bölmeye çalışır. Aşırı sağ da ayrılıkçılığı ve nefreti körükleyerek bu terörist grupların çıkarlarına hizmet ediyor. Fakat biz İngiliz vatandaşları olarak, insanları biraraya getirmek ve şiddet ideolojisini yenmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.