'Müslüman futbolcu istemiyoruz'

İsrail ekibi Beitar Jerusalem’in iki Çeçen futbolcuyu kadrosuna katmak istemesine, taraftarlardan tepki geldi.



Yeşil sahalara yine ırkçılığın gölgesi düştü.

İsrail Birinci Lig ekibi Beitar Jerusalem taraftarları, yönetimin Müslüman futbolcu transfer etme planını protesto etti.

Taraftarlar tribünde, "Beitar daima saf kalacak" yazılı pankart açtı.

İsrail Birinci Lig ekibi Beitar Jerusalem yönetimi, iki Müslüman futbolcu transfer etmek isteyince taraftar ayağa kalktı.

Hafta sonu oynanan lig maçında bir grup tafaftar, "Beitar daima saf kalacak" yazılı pankart açtı. Diğer taraftarlarda gruba alkışla destek verdi.

Bugüne kadar hiçbir Arap futbolcuyla sözleşme imzalamayan kulübün sahibi Rus milyarder Arkady Gaydamak, taraftarın tepkisine rağmen Çeçen iki futbolcuyu almakta kararlı olduklarını söyledi.

İsrail Parlamento Sözcüsü Reuven Rivlin de, taraftarların ırkçı yaklaşımını sert bir şekilde eleştirdi: İngiltere’de ve Almanya’da futbol kulüplerinin Yahudi oyuncuların takımlarına katılmasına izin vermediğini hayal edin. Biz Yahudiler faşizme ve ırkçılığa karşı mücadele etmesi gereken insanlarız.

Bugüne kadar Beitar Jerusalem’de top koşturan tek Müslüman futbolcu olan İbdrahim Nadalla da, taraftarların düşmanca tavrı üzerine kulübü terk etmek zorunda kalmıştı.