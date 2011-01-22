T24 LogoT24 Logo
Dünya

''MÜSLÜMAN DAYAĞINA'' 6 AY HAPİS ANKARA (A.A)

22 Ocak 2011 13:15

-''MÜSLÜMAN DAYAĞINA'' 6 AY HAPİS ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - İngiltere'de, "Harry Potter" filmlerinin Müslüman yıldızı Afşan Azad'ı, erkek arkadaşı Müslüman olmadığı için döven ağabeyi Eşref Azad 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. El Arabiya'nın haberine göre Manchester Ceza Mahkemesi, Harry Potter'ın sınıf arkadaşı Padma Patil rolünü oynayan 21 yaşındaki Azad'ın, erkek arkadaşı Hindu olduğu için 28 yaşındaki ağabeyi tarafından ailesinin önünde "ağır şekilde dövüldüğüne" hükmetti. Oyuncunun, yargıçtan, ağabeyini hoş görerek hapis cezası vermemesini istediği, ancak Yargıç Roger Thomas'ın, geçen mayıs ayında kız kardeşini dövmesinin yanı sıra onu tehdit eden Eşref Azad'ı 6 ay hapse mahkum ettiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24