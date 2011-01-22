-''MÜSLÜMAN DAYAĞINA'' 6 AY HAPİS ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - İngiltere'de, "Harry Potter" filmlerinin Müslüman yıldızı Afşan Azad'ı, erkek arkadaşı Müslüman olmadığı için döven ağabeyi Eşref Azad 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. El Arabiya'nın haberine göre Manchester Ceza Mahkemesi, Harry Potter'ın sınıf arkadaşı Padma Patil rolünü oynayan 21 yaşındaki Azad'ın, erkek arkadaşı Hindu olduğu için 28 yaşındaki ağabeyi tarafından ailesinin önünde "ağır şekilde dövüldüğüne" hükmetti. Oyuncunun, yargıçtan, ağabeyini hoş görerek hapis cezası vermemesini istediği, ancak Yargıç Roger Thomas'ın, geçen mayıs ayında kız kardeşini dövmesinin yanı sıra onu tehdit eden Eşref Azad'ı 6 ay hapse mahkum ettiği kaydedildi.