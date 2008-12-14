'Müslüman burjuvazi fetvası kâfir eder'

İslami kesimin önde gelen kalemlerinden, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Müslüman burjuvazisi" oluşturulmasına ilişkin "fetva" verildiği iddiasını ortaya attı ve buna inananların káfir olacağını yazdı. "Haram yiyenlere uyarı" başlıklı dünkü köşe yazısında isim vermeden iktidara yüklenen Eygi, şunları söyledi:



O fetvalar sizi kurtarmaz



"Ey haram yiyenler, ey gayr-i meşru yollarla zengin olanlar! Şeytanlardan aldığınız fetvalar sizi kurtarmaz. İslam’a, Kuran’a, Sünnete taban tabana zıt öyle aykırı fetva ve ruhsatların geçerliliği ve kıymeti yoktur. Bir Müslüman burjuva sınıfı oluşturmak için bu kötü düzende bazı kötülükleri yapmak, çalıp çırpmak, soymak, talan etmek, haram yemek caizdir... Böyle bir fetvaya inanan ve mucibince amel eden kimsenin kafir olmasından korkulur. Bir Müslüman Allah ile olan işlerinde ihlasa, halk ile olan işlerinde adalete ve istikamete (doğruluğa dürüstlüğe) uygun hareket etmelidir. Hırsızlıkla, haramla, soygunla Müslümanlık bağdaşmaz, uyuşmaz, bir arada olmaz. Haram yiyerek İslam’a, Ümmete, ülkeye hizmet edilmez. Sizi uyarıyorum: Yaptıklarınız ilahi gazabı ve azabı celp eder (getirir) ve sonunda perişan olursunuz."



Müslüman kara zengin olur mu



"Gözlerinizin içine bakarak sizi suçluyorum" diyen Eygi şöyle devam etti: "Saçı bitmedik yetimlerin hakkını yiyorsunuz. Halkın bütçelerinden meşru olmayan yollarla para apartıyor ve kara zengin oluyorsunuz. Şu soruyu yöneltiyorum: Sizler nasıl Müslümanlarsınız? Müslüman haram yer mi? Müslüman kara para zengini olur mu? Müslüman yolsuzluk, talan, hırsızlık, suiistimal yapar mı? Müslüman ahlaka ve hukuka aykırı rantlar peşinde koşar mı? Ey namus, ey şeref, ey temizlik ve şeffaflık (saydamlık), ey doğruluk ve dürüstlük, ey fazilet nerdesiniz? Ey haram yiyiciler! Dünyanın çeşitli yerlerinde villalar, köşkler, konaklar almışsınız, gerekirse oralara kaçıp mutluluk ve güven içinde yaşayacakmışsınız. Boş hayaller, aldatıcı kuruntulardır bunlar. Sizi bekleyen dünyada rezillik, ahirette rezilliktir."

