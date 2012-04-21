Mehmet Şevki Eygi

(Milli Gazete - 21 Nisan 2012)

Müslüman bir kadın bir kafirle evlenemez!

Müslüman bir kadının kafir bir erkekle evlenmesinin haram olduğu her Müslümanın bildiği bir gerçektir. Zamanımızda, kendilerini mutlak müctehid sanan bazı reformcu kişiler, şimdi bu yasağı ve haramı da delmeye çalışıyor.

Son yıllarda mukaddes dinimizi Avrupa Birliği standartlarına uydurmak ve ayarlamak bid'at ve dalalet cereyanı zuhur etmiştir.

Avrupa'ya yaranmak için Ceza Kanunu'ndan zina suçunu çıkarttılar.

Halbuki M. Kemal, İsmet Paşa, Celal Bayar, Gl. Cemal Gürsel, Gl. Kenan Evren devirlerinde bile zina suçtu.

Avrupacılar bir ara camileri sıra, sandalya ve tabure ile doldurup kiliselere benzetmeye kalktılar.

Hıristiyanlara ve Yahudilere yaranmak maksadıyla, içinde 700 kadar Tevrat ve İncil referansı olan Kur'an mealleri hazırladılar.

Meşhur bir ilahiyatçı, "Kur'an Yahudileri İslam'a çağırmıyor" diye yazdı.

Yine "Kur'an Hıristiyanları İslam'a çağırmıyor" dedi.

Mardin Kasımiye medresesinde papazlar ve müftüler çanlar çalınır, ezanlar okunurken havuz üzerindeki tahta salaş köprüden törenle geçtiler. (O köprü Sırat köprüsünü temsil ediyormuş!..)

Mübarek Ramazan aylarında beş yıldızlı içkili otellerde papazlar, patrikler, hahamlar, monsenyörler ile neşeli iftar yemekleri yenildi.

AB sözcüleri işi o kadar ileri götürdüler ki, Cuma hutbelerinde "Allah katında tek hak din İslam'dır" ayetinin okunmamasını istediler.

Birileri "Zamanımızda üç hak ibrahimî din vardır, üçünün mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir" propagandası yapmaya başladı.

Müslüman bir gazetede "Ehl-i Kitab ile aramızda Âmentü konusunda ittifak vardır" başlıklı bir yazı yayınlandı.

Müslüman kılığına giren, İslamcı postuna bürünen Tat Yahudileri, Kırımçak Yahudileri, Kürt Yahudileri, Türk Yahudileri, daha çeşit çeşit Kripto Yahudi ve onların yardakçıları; dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, Kur'ana dönüş bayrakları altında münzel (Allah katından indirilmiş) gerçek İslam'ı kaldırıp, onun yerine uydurulmuş bir İslam türetme faaliyetine başladılar.

Ortaya akıllara ziyan teoriler, safsatalar, iddialar attılar.

İslamda teravih namazı yokmuş.

İslamda kader inancı yokmuş.

İslamda tesettür yokmuş.

İslamda devlet yokmuş.

Nihayet son bombalarını patlattılar: Müslüman kadınlar, kafir erkeklerle evlenebilirmiş...

Onların cephaneliklerinde daha nice bomba vardır.

Onlar Ehl-i Sünnet Müslümanlığını yıkıp yerine AB ve BOP standartlarına uygun ılımlı ve light bir Müslümanlık getirmek istiyor.

Hiçbir Sünnî Müslüman reformcuların, yenilikçilerin, AB'cilerin, BOP'çuların tuzaklarına düşmemelidir.

Onlara inananlar, imanlarını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Haram olan bir şeyin helal olduğuna inanan kafir olur.

Sünnî Müslümanlar itikad, ibadetler, temizlik, muamelat, ukubat, ahkam-ı sultaniye, ahlak-ı islamiye gibi konulardaki bilgileri Ehl-i Sünnet ulemasının kitaplarından öğrenmelidir.

Kur'ana, Sünnete, icmaya aykırı bütün görüşler, re'yler bâtıldır.

AB'ciler ve BOP'çular yeni bir din çıkartmak istiyor.

On dokuzuncu yüzyılda sahte peygamber ve sahte Mesih Gulam Ahmed Kadiyanî'nin yaptığına benzer bir iş etmek istiyorlar.

Sünnî Müslümanlar ilmihal konusunda Hacı Zihni Efendi'nin Nimetü'l-İslam'ını, Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'ni ve benzer Sünnî kitapları esas almalıdır. (Şafiî kardeşlerimiz, bu kitaplar ayarında Şafiî ilmihalleri edinip okumalıdır.)

Fıkıh konusunda ilki baskısı İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmış "Hukuk-i İslamiye ve Istılahat-i Fıkhıyye Kamusu" (Müellifi: Ömer Nasuhi Bilmen) kitabı esas alınmalıdır.

Meydanı reformculara, AB'cilere, BOP'çulara, Fazlurrahmancılara, dinde yenilik ve değişim isteyenlere bırakırsak ne din kalır, ne iman.