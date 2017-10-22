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Dünya

Müslüman bilim insanı tecavüzle suçlandı

İstanbul, 22 Ekim (DHA) -  İsviçreli ilahiyat profesörü Tariq Ramadan tecavüz ve cinsel istismar suçları nedeniyle  Fransa savcılığına şikayet edildi

22 Ekim 2017 20:55

İstanbul, 22 Ekim (DHA) -  İsviçreli ilahiyat profesörü Tariq Ramadan tecavüz ve cinsel istismar suçları nedeniyle  Fransa savcılığına şikayet edildi.
Fransa\'nın kuzeybatısında yer alan Rouen şehrindeki savcılıkta rapor edilen şikayetin, eskiden selefi olan sivil aktivist Henda Ayari tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Ayari\'nin Tariq Ramandan\'ı şikayet sebepleri arasında tecavüz, cinsel istismar, şiddet, taciz ve tehdit eylemleri olduğu belirtildi.
Kurtarıcılar Derneği (The Liberators Association) başkanı Henda Ayari birkaç yıl önce Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda \"çok ciddi bir eylemin kurbanı\" olduğunu açıklamış fakat güvenlik sebepleri nedeniyle olayın saldırganı hakkında bir şey belirtmemişti. Kasım 2016\'da yayınlanan \'I Choose to be Free\' isimli kitabında Ayari, saldırganına Zubair ismini vermişti. İlahiyatçı profesörün Paris\'te verdiği bir konferanstan sonra Zubair\'le onun otelinde buluştuğunu itiraf eden Ayari, \"Bana yaptığı eylemleri detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Fakat benim zayıflıklarımdan faydalandığının bilinmesi gerekir\" dedi. Kitabında, kendisine karşı yapılan eylemlere isyan edince saldırganının kendisini aşağıladığını, ona bağırdığını, tokat attığını ve şiddet kullandığını anlatan Hande Ayari, Facebook sayfasında \"Bugün, ünlü Zubair\'in Tariq Ramadan olduğunu itiraf ediyorum\" paylaşımında bulundu.
Yerel basının açıklamasına göre Tariq Ramadan, kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi ve Ayari\'nin şikayetine karşılık kendisinin de polise şikayette bulunacağını bildirdi. İngiltere\'deki Oxford Üniversitesi\'nde Çağdaş İslam Çalışmaları profesörü olarak ders veren Ramadan\'ın, sosyal medya üzerinden iddialar hakkında bir açıklamada bulunmadığı bildirildi.  
İsviçre doğumlu Tariq Ramadan\'ın büyükbabasının Mısır\'daki Müslüman Kardeşler isimli militan grubunun kurucusu Hassan al Banna olması ve yenilikçi bir profesör olarak övülse de, modern İslam\'ın Avrupa\'yı şekillendireceği üzerindeki Batı toplumu teorilerinden ötürü radikalci olarak isimlendirilmesi, kendisini tartışmalı bir figür haline getiriyor.

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