Müslüman "süper kahraman"

T24- ABD’nin önde gelen çizgi roman yayın şirketlerinden Liquid Comics, yeni süper kahraman çizgi romanını Kasım ayında yayınlamaya başlıyor. Ancak bu yeni kahramanın ‘süperliği’ dışında sıra dışı bazı özellikleri var. Öncelikle bu süper kahraman tekerlekli sandalyeye mahkum bir Müslüman.







Yayıncıları, Müslüman süper kahramanın son halinin henüz şekillenmediğini belirtiyor ancak, bir kara mayınına basarak ayaklarını kaybettikten sonra ‘Gümüş Akrep’e dönüşen ve düşünce gücüyle metalleri kontrol edebildiğini fark eden bir kahramanın insanlığa yardım ettiği maceralardan oluşacak.







Projenin arkasında ise ABD’li hayırsever işadamı Jay T. Snyder var. ABD Başkanı Barack Obama’nın İslam dünyasına ulaşma çabasından etkilendiğini ifade eden Açık Eller İnisiyatifi adlı organizasyonun başkanı Snyder, bu çerçevede Ağustos ayında, tekerlekli sandalyeye mahkum 12 Amerikalı genci yanına alarak Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Şam’da tekerlekli sandalyeye mahkum Suriyeli gençlerle buluşan Amerikan grup, günlerce beyin fırtınasıyla yeni süper kahramana şekil verdiler. Engelli gençlerin hiçbirinin, süper kahramanı ayakları sağlam şekilde düşünmemesi üzerine, yeni süper kahramanın tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına karar verildi. Ancak, bu bilinen en fonksiyonel ve en özel tekerlekli sandalye olacak.







ABD’de yayınlanacak çizgi roman, Kasım ayından itibaren Suriye’de ve Arap ülkelerinde de 50 bin adet basılacak. İngilizce ve Arapça dillerinde olacak çizgi roman internet üzerinden tüm dünyadan takip edilebilecek.





