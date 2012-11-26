Müslüm Gürses'ten iyi haber geldi

Diyaliz tedavisi sonlandırılan Müslüm Gürses'in kalp ve karaciğer fonksiyonlarında düzelme olduğu açıklanırken tedavisinin solunum cihazına bağlı olarak devam ettiği belirtildi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener'in ifadelerinin yeraldığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Hastamızın tedavisi halen Memorial Şişli Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum cihazına bağlı olarak sürüyor. Tansiyon, nabız ve kalp ile ilgili bulgular olumlu seyrediyor. Akciğerler ve kanın oksijenlenmesi için solunum desteğine ihtiyaç duyuluyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları daha iyi durumda. Diyaliz tedavisi şimdilik sonlandırıldı; ancak daha sonra gerekirse tekrar uygulanabilir. Bağırsak hareketlerindeki yavaşlama nedeni ile bu yönden tetkik ve tedavisi devam ediyor"