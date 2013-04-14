Müslüm Gürses'in 'Veda'sı yarın çıkıyor

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in son albümü "Veda" yarın çıkıyor.



"Yeni ve lezzetli bir albüm bırakıyorum sevenlerime. Hakkınızı helal edin, dualarınızı esirgemeyin. Hayat bana zordu; ama güzeldi!...Hoşçakalın dostlarım…” Müslüm Gürses

'Veda'nın kayıtları Müslüm Gürses hastaneye yatmadan önce tamamlanmıştı. Ancak sanatçının ailesinin isteği üzerine albüm, sanatçının ölümünün 40. gününün ardından müzikseverler ile buluşuyor.

Ameliyata girmeden önce albüm için üç şarkı daha okuyan Müslüm Gürses’in tek vasiyeti buydu: “Ölürsem albümün adını ‘Veda’ koyun…”

'Müslüm Baba' Veda”sını; büyük halk ozanlarının unutulmaz eserleriyle yapıyor… 11 eserden oluşan Veda albümünde, Mahzuni Şerif, Aşık Daimi, Yavuz Top, Mehmet Ali Metin, Selahattin Çelik ve Abdülkadir Algın gibi değerli isimlerin eserleri ile birlikte Anonim eserler de yer alıyor.

Müslüm Gürses’in “Veda”sı, 15 Nisan tarihinden itibaren tüm müzik marketlerde satışa sunulacak.

Albümde yer alan eserler:

AH NEYLEYİM GÖNÜL / Söz - Müzik: Mehmet Ali Metin

KARADIR KAŞLARIN / Söz - Müzik: Anonim

BUNCA GAMI BUNCA DERDİ / Söz: Ali Baba - Müzik: Aşık Daimi

PENCEREDEN EL EDER / Söz - Müzik: Abdülkadir Algın

İP ATTIM UCU KALDI / Söz - Müzik: Anonim

ÇAYA İNER AĞLARIM / Söz - Müzik: Selahattin Çelik

BÜLBÜLÜN KANADI SARI / Söz - Müzik: Anonim

KALENİN DİBİNDE / Söz - Müzik: Anonim

DUMAN DUMAN OLMUŞ (U.H.) / Söz - Müzik: Anonim

ERVAH-I EZELDE / Kaynak Kişi: Sümmani Baba - Müzik: Yavuz Top

BANA YÜCELERDEN SEYREDEN DİLBER / Söz - Müzik: Mahzuni Şerif