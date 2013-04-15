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Kültür-Sanat

Müslüm Gürses'in 'Veda'sı çıktı

'Yeni ve lezzetli bir albüm bırakıyorum sevenlerime. Hakkınızı helal edin, dualarınızı esirgemeyin. Hayat bana zordu; ama güzeldi!...Hoşçakalın dostlarım…'

15 Nisan 2013 17:29

Müslüm Gürses'in kayıtlarını hastaneye yatmadan önce tamamladığı ve "Eğer ölürsem, adını 'Veda' koyun" dediği albümü bugün piyasaya çıktı. Sanatçının ailesinin isteği üzerine albüm, sanatçının ölümünün 40'ıncı gününün ardından müzikseverler ile buluştu.

Ameliyata girmeden önce albüm için üç şarkı daha okuyan Müslüm Gürses “Ölürsem albümün adını "Veda" koyun…” vasiyetinde bulunmuştu. Gürses, albümüyle ilgili “Yeni ve lezzetli bir albüm bırakıyorum sevenlerime. Hakkınızı helal edin, dualarınızı esirgemeyin. Hayat bana zordu; ama güzeldi!...Hoşçakalın dostlarım…” demişti.

Müslüm Baba "Veda”sını; büyük halk ozanlarının unutulmaz eserleriyle yapıyor… 11 eserden oluşan Veda albümünde, Mahzuni Şerif, Aşık Daimi, Yavuz Top, Mehmet Ali Metin, Selahattin Çelik ve Abdülkadir Algın gibi değerli isimlerin eserleri ile birlikte anonim eserler de yer alıyor.

Albümdeki eserler

AH NEYLEYİM GÖNÜL / Söz - Müzik: Mehmet Ali Metin
KARADIR KAŞLARIN / Söz - Müzik: Anonim
BUNCA GAMI BUNCA DERDİ / Söz: Ali Baba - Müzik: Aşık Daimi
PENCEREDEN EL EDER / Söz - Müzik: Abdülkadir Algın
İP ATTIM UCU KALDI / Söz - Müzik: Anonim
ÇAYA İNER AĞLARIM / Söz - Müzik: Selahattin Çelik
BÜLBÜLÜN KANADI SARI / Söz - Müzik: Anonim
KALENİN DİBİNDE / Söz - Müzik: Anonim
DUMAN DUMAN OLMUŞ (U.H.) / Söz - Müzik: Anonim
ERVAH-I EZELDE / Kaynak Kişi: Sümmani Baba - Müzik: Yavuz Top
BANA YÜCELERDEN SEYREDEN DİLBER / Söz - Müzik: Mahzuni Şerif

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