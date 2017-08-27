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Kültür-Sanat

"Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film için Hollywood ekibiyle anlaşıldı"

Filmin senaryosunu Hakan Günday kaleme alıyor

27 Ağustos 2017 19:16

Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film için Hollywood'un ünlü ekibiyle anlaşıldığı öne sürüldü.

2013 yılında hayatını kaybeden 'Baba' lakaplı Müslüm Gürses’in hayatını anlatacak film için çalışmalar devam ediyor. Gürses'in hayatını canlandıracak olan Timuçin Esen için yapımcının, Benjamin Button karakterini yaratan Hollywood’un ünlü makyaj ekibiyle anlaştığı iddia edildi.

64 yaşında yaşamını yitiren Gürses’in hayatını anlatacak filmin senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme alıyor. Filmin haklarını satın alan Dijital Sanatlar Yapım, çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak yapımda, rol için oyunculuğun yanında şarkıcılık da yapan Timuçin Esen’e imzayı attırdı.

Zaman yolculuğu

Habertürk'ün haberine göre film; Gürses'in Şanlıurfa’daki çocukluğundan İstanbul’daki ilk yıllarına, jiletli konserlerinden rock albümlerine tüm hayatının perdeye taşıyacak.

 

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Müslüm GürsesHollywood

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