Müslüm Gürses hayranları: Timuçin Esen burada olsaydı, ellerine sarılıp öperdik

Posta yazarı Şirin Sever 13 Ekim 2018'de yazdığı yazısında 26 Ekim'de vizyona girecek "Müslüm" filmiyle ilgili görüşlerini yazdı. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i oynadığı filmin, hayranları için olan ön gösterimden bahseden Sever, "Film bittiğinde ve ışıklar yandığında ise herkesin ağladığı ortaya çıkmış, 'Timuçin Esen burada olsaydı, ellerine sarılıp öperdik' demişler" diye yazdı.

Sever'in "Arda’yı koruyup kollayanlar, onu rehabilite etse keşke!" adlı köşesinden ilgili kısım şöyle:

Sinema sezonu başladı, yerli filmler bir bir görücüye çıkmak üzere. Sezonun en merak ettiğim filmleri de; Kıvanç Tatlıtuğ’un bıçkın delikanlı karelerinden beri ‘Organize İşler 2’ ve ‘Müslüm’.

‘Müslüm’ olay proje bence.

2013 yılında kaybettiğimiz arabeskin babası Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı filmde ünlü sanatçıyı Timuçin Esen oynuyor malum. Ve bu rol, hiç kolay değil takdir edersiniz ki... Her oyuncu için ‘hayatımın rolü’ diyeceği bir iştir eminim.

İtiraf edeyim, rolü Esen’in oynayacağı açıklandıktan sonra şaşırdım; seçimi enteresan bulmuştum. Sonra belli belirsiz de olsa yayınlanan fotoğraflar ikna etmeye yetti beni.

Zira Timuçin Esen, uzun saatler süren özel makyajla ve Gürses’in giyim stilini yansıtan kostümlerle ‘Baba’ya birebir benzetilmişti.

Bu benzerlik için Hollywood’tan özel makyaj artistlerinin geldiği, hatta bunların Brad’in Pitt’in başrolünde oynadığı ‘Benjamin Button’ filminin makyajcıları olduğu yazıldı. Ancak o ekiple anlaşılamamış, başka isimlerle çalışılmış öğrendiğim kadarıyla.

Bir de setten detay var...

Timuçin Esen’in burnunun Müslüm Baba’nın burnuna benzemesi için yapılan özel burun her çekimde yapılıp, kullanılıp atılmış ve bunların sayısı 100’e kadar yaklaşmış.

Anlayacağınız Baba’ya benzemek biraz zahmetli olmuş.

‘Müslüm’ 10 milyon gişe yapar mı?

‘Müslüm’ filmi 26 Ekim tarihinde vizyonda olacak…

Yapımcısı da 5 milyon 588 bin gişe yapan ‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu.

Ve yeni filminin iddiasını “10 milyon gişe beklediğini” söyleyerek ortaya koyuyor her fırsatta, yeni bir rekor kırılacağına inanıyor.

Bu ülkede daha hiçbir film 10 milyon izlenmedi.

Peki ‘Müslüm’ izlenir mi? Bir yapımcı dostuma sordum, “Mümkün değil” dedi.

Gerekçesi de ‘Müslüm Gürses’in hayranları ve dinleyicisi sinema izleyicisi değil, gitmezler’ şeklindeydi.

Bense Müslüm Baba’nın Murathan Mungan’la yaptığı albümden sonra kitlesinin çok büyüdüğünü düşünenlerdenim.

Ve Müslüm Baba fanlarının imkanı olmasa da o filme koşacağına inanıyorum.

Nedeni de aşağıdaki yazıda…

'Baba' fanlarından tam not!

‘Müslüm’ filminin ekibi, sanatçının hayranlarından, fanlarından bir ‘focus grup’ oluşturarak; filmi ilk önce onlara izlettirdi.

Ki bu grup, her cuma Müslüm Baba’nın mezarının başına gidip dua edenler, WhatsApp fotoğraflarında onun fotosunu kullanan, telefon müziği olarak onun şarkılarını seçen fanatikler!

Bu isimleri de bizzat ‘Anne’ dedikleri Muhterem Nur ayarlamış. Filmi izlediklerinde odada çıt çıkmamış, en ufak bir hareket ve tepki olmamış.

Hatta ekip ‘ne oldu ki?’ diye meraklanmış bir ara.

Film bittiğinde ve ışıklar yandığında ise herkesin ağladığı ortaya çıkmış, “Timuçin Esen burada olsaydı, ellerine sarılıp öperdik” demişler.

Yani Baba’nın fanlarından filme tam not verildi.

Şimdi... 22 Ekim’de, özel gösterimde izleyeceğim filmi.

‘Şu ülkede bir film de 10 milyonu geçsin artık’ diye bekleşenlere sonucu bildiririm.

Takipte kalın...