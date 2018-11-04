'Müslüm' filminin yapımcısından 'Timuçin Esen' yorumu: Dünyada yapılan neyse onu yaptık, bunu söyleyenler cahil

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Müslüm Gürses’in hayatını beyazperdeye aktaran 'Müslüm' filminin 10 günde 2 milyona yakın izleyiciye ulaştığını öte yandan filmde adı geçen Gürkan Özçiftçi ve Hakan Günday'ın dışında senaryonun kendine ait olduğunu iddia edenleri köşesine taşıdı. Eyüboğlu iddiaları yapımcı Mustafa Uslu'ya sorarak , üç yılın sonunda ortaya çıkan senaryonun eser sahiplerinin rızasıyla el değiştirdiğini ve herkes parasını aldığını aktardı. Bunların yanı sıra yapımcı Mustafa Uslu, "Filmin şarkılarını niye Timuçin Esen okudu da, Müslüm Gürses’in sesi kullanılmadı?" sorusunu ,"Bunu söyleyenler cahil. Filmde Müslüm şarkılarını kullanmak için telif ödemeyecektim. 14 şarkıyı Timuçin Esen’e okuttuğum için eser sahiplerine 1,8 milyon TL telif ödedim" şeklinde yanıtladı.

Ali Eyüboğlu, 'olayın aslı şöyle' diyerek şu bilgileri paylaştı:

"Mine Şengöz, bir sabah yatağından Müslüm Gürses’in filmini yapmak için kalktı. Sonrasında projeye Muhterem Nur’la nehir söyleşi yapan Gülsen İşeri dahil oldu. Ardından ekibe gazeteci Tuğrul Eryılmaz, sosyolog Meral Özbek, psikiyatr Cemal Dindar, müzik yazarı Murat Meriç katıldı. Ekip senarist İlker Arslan, edebiyatçı Murat Uyurkulak’la da çalıştı. Müslüm’ün psikobiyografisi’ne Yüksel Aksu ve Umur Turagay da destek verdi. Üç yıl süren bu çalışma sonunda ortaya çıkan senaryo, eser sahiplerinin rızasıyla el değiştirdi ve herkes parasını aldı."

"Nuri Yıldırım 1 milyon 200 bin TL verip, haklarını almış"

Proje üstünde üç yıl çalışanların yok sayıldığı iddiaları üzerine, yapımcı Mustafa Uslu, "Proje bana gelmeden önce üç yılda çok yapımcı dolaştı, kimse çekmedi. Senaryoyu bana Nuri Yıldırım getirdi. Yıldırım, daha önce birlikte çalıştıklarına 1 milyon 200 bin TL verip, haklarını almış. Senaryo bana geldiğinde Muhterem Nur’un kendilerine verdiği üç yıllık süre dolmak üzereydi. Ayrıca Muhterem Nur, senaryonun o haline onay vermemişti. Muhterem Hanım’la görüşüp, istediği değişiklikleri yaptık. Senaryoyu getiren Nuri Yıldırım, yatırımcı olarak projeye ortak oldu ve filmi çektik" dedi.

"Niye Timuçin Esen okudu?"

"Filmin şarkılarını niye Timuçin Esen okudu da, Müslüm Gürses’in sesi kullanılmadı?" sorusunu yönelten Ali Eyüboğlu, Yapımcı Uslu'nun, 'Walk The Line’ (Sınırları Aşmak) filmini örnek verip, "Dünyada yapılan neyse onu yaptık. Joaquin Phoenix, efsane Johnny Cash’i oynarken şarkıları kendi söyledi. Bunu söyleyenler cahil. Filmde Müslüm şarkılarını kullanmak için telif ödemeyecektim. 14 şarkıyı Timuçin Esen’e okuttuğum için eser sahiplerine 1,8 milyon TL telif ödedim" dediğini belirtti.

"Sıla üzerinden reklam yapanlar"

Sıla’nın Ahmet Kural’dan şiddet görmesiyle ilgili yorum yapan Eyüboğlu, "2018’in dokuz ayında erkek şiddetiyle 329 kadının hayatını kaybettiği bir ülkede yaşayıp, şimdiye kadar 'Kadına şiddete hayır' diye tek paylaşım yapmayan ünlüler, söz konusu Sıla’ya şiddet olunca birden ‘kadın hakları savunucusu’ kesildi. Üstelik bu isimler arasında Sıla’nın 'Yenikapı’ya şov için gidiyorlar' dediği için şarkıcıyı eleştiren ünlüler bile var" diye yazdı.