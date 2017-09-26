Milliyet Yazarı Ali Eyüboğlu, Arabesk müziğin ünlü ismi Müslüm Gürses'in hayatını beyazperdeye aktaracak filmin başrollerini kimlerin oynayacağını yazdı. Eyüpoğlu, Ekim'de çekimlerine başlanacak filminde, "Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor, annesini Ayça Bingöl, babasını da Erdal Beşikçioğlu"nun canlandıracağını açıkladı.

Ali Eyüboğlu'nun "Müslüm' filminde kimler oynayacak?" başlığıyla (26 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Arabesk müziğin merhum yıldızı Müslüm Gürses’in hayatını beyazperdeye aktaracak filmin oyuncu kadrosu belli oldu. Ekim ayında “Motor” diyecek olan filmin başrol oyuncusu belliydi.

Müslüm Gürses’i Timuçin Esen’in oynayacağı filmin önemli karakterlerinden biri hayat arkadaşı Muhterem Nur... ‘Müslüm’de Muhterem Nur rolünü Zerrin Tekindor oynayacak. Hakan Günday’ın senaryosunu yazdığı filmde Ayça Bingöl ise Müslüm Gürses’in annesini canlandıracak.

Müslüm Gürses’in babasını oynayacak sanatçı da Erdal Beşikçioğlu oldu.

Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile Nuri Yıldırım ortaklığında çekilecek filmi Can Ulkay’la Ketche (Hakan Keçe) yönetecek. Filmin yapımcıları, şarkıcının sazlarından ‘Limoncu Ali’ rolünü erkan can’a verdi. Taner Ölmez’in Müslüm Gürses’in kardeşini canlandıracağı filmde, plakçısı Burhan Bayar’ı ise Güven Kıraç oynayacak.

Osman F. Seden, oldu Ortadoğu film sanat

Oyunculuktan yönetmenliğe, montajcılıktan sunuculuğa kadar 19 branşta sekizer aylık eğitim verecek Florya’daki OFS sinema Okulu’nun sloganı güzel:

“Set adabını yaşatarak öğretiyoruz.”

OFS Sinema Okulu Müdürü Orhun Taşyürek’in şehit ve gazi çocuklarına yüzde 100 burs vereceklerini açıklaması da süper... 2017’nin başında, merhum sinemacı Osman Fahir Seden’in adını yaşatmak için kurulduğu duyurulan okulun, ekim ayında başlayacak kurslarına dair basın bülteninde OFS’nin açılımının Ortadoğu Film Sanat’a dönüştüğünü görünce merak ettim sebebini.

Çünkü Osman F. Seden adına sinema okulu açıldığı kamuoyuna duyurulunca merhum yapımcı ve yönetmenin oğlu Kemal Seden, kendilerinden izin alınmadığını, bu nedenle dava

açacağını söylemişti.

Aradan geçen altı ayda böyle bir davanın sonuçlanmış olması imkansızdı. Üstelik araya adli tatil de girdi. Dava sonuçlanmadı da, yoksa taraflar mı uzlaştı?

Bu soruların yanıtını öğrenmek için aradığım Osman F. Seden’in oğlu Kemal Seden, konu hakkında şunları söyledi:

“Açtığımız dava sonuçlanmadan uyanıklık yapıp, Osman Fahir Seden’i Ortadoğu Film Sanat yapmışlar, ama OFT’yi de kullanamazlar. Çünkü o isimde babamın kurduğu bir şirket var. Bir ara birlikte iş yaptığım Yılmaz Dilsiz, benden gizli Türk Patent Enstitüsü’ne başvurup Osman Fahir Seden adına patent almış. TPE’nün varislerinin izni olmadan, başkasına Osman Fahir Seden adını tescil etmiş olması, skandal. Bu iznin iptali için de Türk Patent Enstitüsü’ne dava açtık. Osman Fahir Seden (OFS) adına biz Ankara’da bir sinema okulu açacağız birkaç ay içinde.”

"Ayla" filminin senaristi 24 saatte fikir değiştirdi

Türkiye’nin Oscar’a yolladığı ‘Ayla’nın senaristi Yiğit Güralp, yapımcı Mustafa Uslu’ya kızıp, mesleğini bıraktığını açıklamış, ben de yazmıştım.

Ancak Güralp, bir gün sonra bu kararından vazgeçti!

‘Sınav’, ‘Uzun Hikaye’ ve ‘Ayla’nın senaristi Güralp, belli ki yetenekli ama duygusal ve

alıngan biri...

Senaryosunu yazdığı ‘Ayla’nın Bodrum ve Kos galalarına davetli olmadığı için, olan biteni medyadan takip ettiğini, bu işe başladığı günden bu yana bir yığın organize kötülük ve yalan söyleyenle savaştığı için senaristliği bıraktığını duyuran Güralp, bir gün sonra da şu tweeti attı:

“Tamam sevgili kardeşlerim, mesajlarınızı aldım, haklısınız. Akıllara durgunluk veren olaylara şahit oluyorum. O an çok doldum. Yola devam...”

Günün sözü

Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir. (Neale Donald Walsch)