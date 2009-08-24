Müslüm Baba iftar için ezan okudu

Fantazi müziğin önde gelen ismi Müslüm Gürses, atv Ana Haber'de ilk kez ezan okudu. İftar saati için stüdyoya girip akşam ezanını "sabah" ve "dügah" makamında okuyan Müslüm Gürses, "Ezan okumak insanı farklı güzelliklere götürüyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli mevlithanı Amil Ateş'in prova ettiği Gürses, "Pek fazla çalışmadım, ama sağ olsun Amil Hoca'nın yardımıyla istediğim güzelliği yakaladım. Hoş oldu. Ezanı güzel sesli insanlar okusun diye hadis var. Ezanla muhatap olmak, ona hayat vermek güzel bir şey" diye konuştu.

Gürses'in ezan yorumunu değerlendiren Amil Ateş ise "Ezanı okuması birazcık bizim meslektaşları korkutacak, üzecek. Çok güzel bir tavrı var. Ezanı sabah ve dügah makamında icra etti. Çok güzel okudu.

Mevlithanlar hapı yuttu" yorumunu yaptı. Gürses'in ilk ezanı bu akşam iftar vakti atv'de.