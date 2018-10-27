Müslüm Baba filminin galası memleketinde yapıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ÜNLÜ sanatçı merhum Müslüm Gürses\'in hayatını anlatan ve dün vizyona giren Müslüm Baba filmi, Gürses\'in memleketi Şanlıurfa\'da yapılan galayla izleyiciyle buluştu.

Arabesk müziğin usta ismi ve kendine has tarzı ile milyonların sevgisinin kazanan \'Müslüm Baba\' lakaplı gerçek adı Müslüm Akbaş olan Gürses, 7 Mayıs 1953 yılında Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Gürses’in hayatını anlatan \'Müslüm Baba\' filmi vizyona girdi. Şanlıurfalı sanatçının hayatının anlatıldığı ‘Müslüm Baba’ filmi sinemalarda gösterime girmesi üzerine Şanlıurfa’da da gala düzenlendi. Filmin oyuncularından Gürses\'in babasını canlandıran Turgut Tunçalp, annesini canlandıran Ayça Bingöl ve çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, filmin gösterimi öncesi bir AVM\'nin sinema salonunda izleyicilerle bir araya geldi. Filmin izlenmesi tavsiyesinde bulunan oyuncular daha sonra salonları gezerek seyircileri selamladı.

Filmde Müslüm Gürses\'in annesini canlandıran Ayça Bingöl, \"Bu ölüm Müslüm\'ün hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Bütün şarkılarındaki acısı yaşadıklarıyla ilgilidir. Muhterem Hanımla bir araya geldikten sonra tekrar hayata umutlu bakmaya başlamış. Hayatının geneli çok üzücü bir hayat ancak buna rağmen devam demiş. Filmin ne kadar izleneceğini bilemem ama çok izleneceğini düşünüyorum. Türkiye\'nin her kentinden kişilerin ve yurt dışındaki Türklerin merakla beklediği bir film ondan izleneceğine eminim\" dedi.

Şahin Kendirci ise Müslüm babanın gençliğini canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini belirtti. Müslüm baba hayranları ve sinema izleyicilerinin yoğun ilgi gösterdiği oyuncalar bol bol fotoğraf çektirdi.

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