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'Müslüm Baba' ansiklopedisi

Müslüm Gürses'in hayranları sanatçı için ansiklopedi hazırlıyor.

02 Nisan 2010 03:00

T24- Çoğu sanatçının meslek hayatlarının olgunluk çağında kitabı yazılır. Müslüm Gürses’in hayranları ise farklı olsun diye ünlü sanatçının ansiklopedisini yazmaya başladılar.


Uzun süredir gönüllü olarak ‘ansiklopedi.muslumcu.com’ adlı internet sitesini hazırlayan Gürses hayranları, sanatçıyla ilgili bilgiler tamamlandığı zaman hazırladıkları ansiklopediyi baskıya verecekler.


Gürses’le ilgili bol miktarda bilgi barındıracak olan ansiklopedi, ‘Baba Ansiklopedi’ adıyla 2011 yılının son aylarında yayınlanacak.


Ansiklopedide Müslüm Gürses’in hayatı, röportajları, albümleri, şarkı sözleri, fotoğraflar, yakınlarının ve sanatçı dostlarının görüşleri, oynadığı filmleri, anıları, hayran görüşleri yani A’dan Z’ye sanatçıyla ilgili her şey tüm detaylarıyla yer alacak.


Ansiklopedi için Müslüm Gürses de onay verdi ve bu jesti kendilerine yapan hayranları için “Sağolsunlar varolsunlar. Beni böyle bir şeye layık gördükleri için hayranlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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