Musluk sularının yüzde 83'ü plastik lif içeriyor

ABD'de yapılan bir araştırma hem dünyadaki hem de insan vücudundaki plastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. Araştırmada 5 kıtadan musluk suyu örnekleri toplanarak karşılaştırıldı. Musluk sularının yüzde 83'ünde plastik liflere rastlandı.

Veri gazeteciliği sitesi Orb'un yaptırdığı bir araştırma dünyadaki plastik kirliliği hakkındaki endişelerin artmasına yol açtı.

Araştırmada 5 kıtadan musluk suyu örnekleri toplandı. Sonuçlara bakıldığında musluk sularının yüzde 83'ünde mikroskopik plastik liflere rastlandığı ortaya çıktı.

Farklı yerlerden toplanan sulardaki oranlar değişiklik gösterse de en düşük plastik kirliliğinin gerçekleştiği Avrupa'da bu oran yüzde 72 olarak açıklandı.

ABD'deki sularda plastik oranı yüzde 94

ABD'de ise Trump Tower ve Çevre Koruma Ajansı gibi belli yerlerden alınan musluk suyu örnekleri dahil tüm su örneklerinin yüzde 94'ünde plastiğe rastlandığı açıklandı.

Araştırmaya göre mikroskopik parçalar birkaç farklı yolla su sistemine giriyor. Bunlar arasında sentetik lifli giysiler, otomobil lastiği tozları, kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikroskopik plastik boncuklar (microbeads) ve daha büyük plastiklerin kalıntıları bulunuyor.

Her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor

Dünyada her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor. Plastikler özellikle deniz, okyanus ve nehirlerde büyük çaplı kirliliğe neden oluyor.

Daha önce plastiklerin denizlerdeki biyolojik yaşam üzerindeki negatif etkileri hakkında araştırmalar yapılsa da mikroplastiklerin insan vücudundaki varlığının etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtiliyor.

Orb'a konuşan State University of New York'tan plastik kirliliği uzmanı Sherri Mason "Hepimizi birbirimize bağlayan belirli müşterekler var. Hava, su, toprak gibi. Bu müştereklerden birini kirletirseniz, bunun her şeye bulaşma ihtimali var" dedi.