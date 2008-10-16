T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muşlu köylülerin okul sevinci

Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Tüten köyünde yaptırılan tek derslikli ilköğretim okulunun hizmete girmesinin sevinci yaşanıyor.

16 Ekim 2008 03:00

Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Tüten köyünde yaptırılan tek derslikli ilköğretim okulunun hizmete girmesinin sevinci yaşanıyor.

Köy Muhtarı Ömer Akın, yaptığı açıklamada, Almanya Muşlular Derneği ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılan tek derslikli ilköğretim okulunun hizmete girmesinin köyde veli ve öğrenciler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Okulda 20 öğrencinin eğitim göreceğini belirten Akın, "Artık öğrencilerimiz eğitim için yakın köylere gitmek zorunda kalmayacak. Bu sorunumuzun giderilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar ise 60 bin YTL'ye mal olan okulda 1 öğretmenin görev yaptığını belirterek, "Okulumuz tek derlik ve bir lojmandan
oluşuyor. Okulun yapılmasında 40 bin YTL Avrupa Muşlular Derneği tarafından karşılandı. Artık oradaki çocuklarımız çevre köylere yada YİBO'lara gitmek zorunda kalmayacak. Almanya Muşlular Derneğine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24