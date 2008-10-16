Muşlu köylülerin okul sevinci

Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Tüten köyünde yaptırılan tek derslikli ilköğretim okulunun hizmete girmesinin sevinci yaşanıyor.



Köy Muhtarı Ömer Akın, yaptığı açıklamada, Almanya Muşlular Derneği ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılan tek derslikli ilköğretim okulunun hizmete girmesinin köyde veli ve öğrenciler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.



Okulda 20 öğrencinin eğitim göreceğini belirten Akın, "Artık öğrencilerimiz eğitim için yakın köylere gitmek zorunda kalmayacak. Bu sorunumuzun giderilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar ise 60 bin YTL'ye mal olan okulda 1 öğretmenin görev yaptığını belirterek, "Okulumuz tek derlik ve bir lojmandan

oluşuyor. Okulun yapılmasında 40 bin YTL Avrupa Muşlular Derneği tarafından karşılandı. Artık oradaki çocuklarımız çevre köylere yada YİBO'lara gitmek zorunda kalmayacak. Almanya Muşlular Derneğine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

