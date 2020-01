Muşlu çoban kızlar TEOG birincisi

Muş'un Hasköy ilçesi Gökyazı Köyü'nde okuldan arta kalan zamanlarında çobanlık yapan Zeynep Dinçer ve Sibel Balkaya, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı. Tek göz odada 12 kişilik nüfusla yaşayan Gökyazı Ortaokulu öğrencisi Sibel Balkaya tıpkı Zeynep Dinçer gibi okul çıkışı ev işi yapıp, hayvanlara baktığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Eser Aydın'ın haberine göre, köydeki 39 yaşında Elsida ile 45 yaşındaki Nimet Balkaya çiftinin 10 çocuğundan Sibel Balkaya TEOG sınavını kazanmak için çok çalıştığını söyledi. Köydeki tek göz odada hem ders çalışıp hem de ailesine yardım ettiğini belirten Balkaya, "Bulaşık, yıkadım, temizlik yaptım, kardeşlerime baktım ve zaman zamanda yaylada hayvanlarımızı otlattım. Gerçekten insan istediği zaman her yerde her an her şeyi yapabiliyor. Biraz uykumdan ödün verip, ders çalıştım. Hayvan otlatırken kitaplarımı yanımdan ayırmadım. Sonunda her öğrencinin hayali olan TEOG birincisi oldum. Tek isteğim ünivresite tahsilimi de en iyi şekilde bitirip doktor olmak" diye konuştu.

45 yaşındaki Hayat ile 50 yaşındaki Halef Dinçer çiftinin 7 çocuğundan Zeynep Dinçer de Sibel ve diğer arkadaşları gibi hem ders çalışıp hem de ailesine yardım ettiğini belirtti. Ailedeki kız çocuklarının en küçüğü olduğunu söyleyen Dinçer, "Benim de hayalim doktor olmak. Köyümüzden iki TEOG birincisinin çıkması gurur verici. Çok mutluyum. Tabi önemli birincilik kadar bu başarıyı sürdürmek te çok önemli. Önümüzde uzun bir eğitim maratonu var. umarım tem engelleri aşar ve hedefimize kavuşuruz" dedi.

Öğrencilerin elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Okul Müdürü Volkan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerin kendilerinin çaba ve gayretleriyle olan bir başarıdır. Kırsal kesimde öğrencilerimiz daha zor şartlarda eğitim görmektedir. Bunların yanında hem evde ailelerine yardım etmeleri, kırsal kesimde bilindiği üzere hayvanlara bakma konusunda ailelerine yardım etmeleriyle birlikte üstün başarı sağlamaları gerçekten bizi çok mutlu etti ve gurur duyduk."

Çocukları ile gurur duyduklarını belirten aileler ise, "Umarız kendi hayatlarını kurtarırlar. Bizim buralarda yaşamak çok zor. Bu zorluk içinde böyle bir başarı getirmeleri bizleri duygulandırdı" diye konuştu.