Muşlu aileden 'Anne- babasını arayan bizim oğlumuz' iddiası

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta yaşayan Maşallah Ardil (60), katıldığı bir televizyon programında, anne- babasını arayan Reşit Ongun\'un kendi çocuğu olduğunu ileri sürerek, \"İstanbul\'a gidip, DNA testi yaptıracağız\" dedi.

Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde oturan Maşallah Ardil ve ailesi, 1987 yılında, köyde meydana gelen bir olay nedeniyle Adana\'ya göç etti. Maşallah Ardil\'in eşi Gülizar Ardil, Adana\'daki Meydan Doğum Hastanesi\'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede görevli hemşire, iddiaya göre, Ardil çiftine bebeklerinin öldüğünü, belediye tarafından ise defnedildiğini söyleyerek, cenazeyi teslim etmedi. Çocuklarının öldüğüne inanmayan aile, bir televizyon kanalında yayınlanan programı izlemeye başladı. Ardil ailesi, programa katılarak, annesi ile babasını arayan Reşit Ongun\'un kendi oğulları olduğunu öne sürdü.

Reşit Ongun\'un babası olduğunu iddia eden Maşallah Ardil, programda Reşit’in anlattıklarının, kendi ailesiyle örtüştüğünü ileri sürdü. Programı 4 aydır yakından takip ettiklerini anlatan Maşallah Ardil, \"Oğlum doğduğunda bir kızım daha vardı. Bebeğimiz doğduktan sonra \'öldü\' denilerek, cesedi bize verilmedi. Programda Adana\'daki hastane skandalları ortaya çıkınca takip etmeye başladık. Reşit\'in anlatımları, bizim aileyle örtüşüyor. Programı izliyoruz. İstanbul’a giderek, olayı ispatlayıp, DNA testi yaptıracağız\" diye konuştu.

Kendilerine öldüğü söylenen kardeşi doğduğunda, kendisinin de 3 yaşında olduğunu dile getiren Necla Özyurt ise Reşit Ongun\'un amcasına çok benzediğini, aşiretlerinin olayın aydınlatılması için çalıştığını söyledi. Özyurt, \"Her gün programı izliyoruz. Köyden ve tanıdıklarımızdan her gün onlarca telefon geliyor. \'Oğlunuza neden sahip çıkmıyorsunuz?\' diye sitemler işitiyoruz. Ailece İstanbul’a gidip, DNA testi yaptıracağız\" dedi.



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