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Politika

Müslim'den Erdoğan'a: Hem bizimle görüşeceksin, hem de çakallarını üzerimize salacaksın

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye'de yaşananlarla ilgili Başbakan Erdoğan'ı suçladı. Müslim, 'Katliamdan Erdoğan sorumludur' dedi

16 Eylül 2013 15:59

Son dönemde sık sık Dışişleri ve MİT’le görüşen PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, “Bir yandan bizimle konuşacaksın. Öte yandan da çakallarını üzerimize salacaksın” diyerek yaşananlarda Türkiye’nin parmağı olduğunu iddia etti.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen 17. İskandinavya Kürt Kültür Festivali’nde konuşan PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye’de vahşi ve barbar çetelerin halka yönelik katliamlar düzenlediğini söyledi. Müslim, 21. Yüzyılda insanların kafasını kesmenin, kalbini yemenin bin 500 yıl önceki bir kültürün ürünü olduğunu belirttikten sonra AK Parti iktidarı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılanlarda parmağı bulunduğunu iddia etti. Müslim, Recep Tayyip Erdoğan’a şu cümlelerle seslendi. “Bir yandan bizimle görüşmeler yapacaksın öte yandan da kendi köpeklerini, çakallarını ve tilkilerini üzerimize salacaksın. Kendine gel. Biz kendi savunmamızı özgür irademizle, halkımızla yapacağız ve zafere ulaşacağız.”

 

KDP’yi eleştirdi

 

PYD’ye yönelik ambargodan dolayı halkın bir kesiminin göç etmesine dikkat çeken Müslim, Mesud Barzani yönetimindeki KDP’yi de eleştirdi. Müslim, “KDP’ye bize ambargo uygulamamalarını söyledik. Biz yaprak ve otlarla yaşamımızı sürdürebiliriz. Kimse bizi açlıkla terbiye etmeye ve teslim almaya kalkmasın. Bunu yapanlara çok iyi ders vereceğiz. Herkes şunu iyi bilsin. Halkımız hiç bir zaman açlığa teslim olmayacak. Bize sınırları kapatanlar ve aç bırakarak teslim almak isteyenlerden tarih hesap soracak” dedi.

 

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