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Spor

Muslera, Valbuena ve Emre'nin PFDK'ya sevkine gerek görülmedi

İSTANBUL, (DHA) Geçen hafta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a küfür etme anı ve golden sonra Kalkavan'a yönelik hareketleri kameralara yansıyan Caner Erkin'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6

31 Ekim 2017 23:21

İSTANBUL, (DHA)

Geçen hafta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan\'a küfür etme anı ve golden sonra Kalkavan\'a yönelik hareketleri kameralara yansıyan Caner Erkin\'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçlık ceza verilmesi, büyük tartışmalara yol açtı. Bu olayın ardından Futbol Disiplin Talimatnamesi\'ne (FDT) bu konuyla ilgili ek madde bile eklenmiş ve \"Yayıncı kuruluş görüntüleri de delil sayılabilecek\" denmişti.
Bu tartışmalar sonrası, bu hafta sonu oynanan maçlarda gözler futbolcuların daha da dikkatli bir şekilde üstündeydi. Fernando Muslera\'nın Trabzonspor maçı hakemi Halis Özkahya\'ya küfür ettiği anın, Mathieu Valbuena\'nın Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'ya küfür ettiği anın ve Medipol Başakşehir oyuncusu Emre Belözoğlu\'nun Teleset Mobilya Akhisarspor maçında rakip oyuncuya küfür ettiği anın görüntüleri kameralara yansıdı. 
Bu olayların ardından gözler PFDK\'ya çevrilirken, Caner Erkin olayının tersine disiplin ve hukuk kurulundan bu yönde bir sevk çıkmadı. Sporx.com\'un haberine göre, bu oyuncuların PFDK\'ya sevk edilmemesinin sebebi, futbolcuların bu eylemlerin hedefinin, \"belli bir kişi\" olmaması...
Bu konu futbol kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam edeceğe benziyor. TFF\'nin bu yönde bir adım daha atarak, yakın dönemde talimatı gözden geçirip, düzenlemesi bekleniyor.

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