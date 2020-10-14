Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'ın kulüpte 10. yılını tamamlayacak Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağı iddia edildi.



İspanyol basınında yer alan habere göre Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatma konusunda Uruguaylı kaleciyle görüşmelere başladı.

Haberde Galatasaray ve Muslera'nın 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin kulüpte 10. yılını tamamlayacak Muslera'ya sözleşmesini uzatarak jest yapmak istediği ve Muslera'nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

9 yılda 14 kupa

2011 yazında 6 milyon 750 bin Euro + Lorik Cana karşılığında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan başarılı eldiven, 9 yıl boyunca formasını terlettiği Galatasaray ile 5 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.