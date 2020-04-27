Muslera kaledeyken, Beşiktaş 14, Fenerbahçe ise 10 kaleci denedi!

Galatasaray'a transfer olduğu 2011’den bu yana lige damgasını vuran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, geldiğinden beri ezeli rakipleri file bekçilerine milyon Euro’lar saçtı.

Galatasaray’a, 2011'de Lazio'dan transfer oldu. Bonservisine 6 milyon 750 bin Euro verildi; bir sene önce 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen Lorik Cana karşılığında İtalyan ekibiyle takas yapıldı.



Sözcü'nün haberine göre; sarı-kırmızılı kulübü sayısız başarıya taşıyan Uruguaylı, bu sezon da yüzde 80'lik kurtarış oranıyla rakipsiz. 'Haksız rekabet' lakabı takılan Muslera, daha 33 yaşında; yani bir kaleci için hâlâ genç, önünde uzun bir kariyer var.



Peki Galatasaraylılar, geride kalan 9 sezonda Muslera'ya sahip olmanın mutluluğunu yaşarken rakipleri ne yaptı?

Beşiktaş'ta 14 kaleci forma giydi

Beşiktaş’ta, bu periyotta, altyapıdan gelen gençlerin de dahil olmasıyla 14 farklı kaleci kadroya girdi. Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Allan McGregor, Tolga Zengin, Günay Güvenç, Denys Boyko, Fabricio, Utku Yuvakuran ve Loris Karius en az bir maçta kaleci kazağını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'de 10 kaleci

Fenerbahçe’de aynı dönemde Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Erten Ersu, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Kameni, Harun Tekin, Berke Özer ve Altay Bayındır şans buldu. Volkan idari göreve geçene kadar kalede sıkıntı yaşanmadı ama yaklaşık 7 milyon Euro harcadı.