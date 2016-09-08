Muslera: Galatasaray 'artık kupa için oynamayacağız' derse valizimi toplar giderim

Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera, sürekli kazanmak isteyen bir karaktere sahip olduğunu belirterek "Galasaray 'artık kupa için oynamayacağız' derse valizimi toplar giderim" dedi. Galatasaray'ın hedefinin her zaman kazanmak olduğunu söyleyen Muslera "Galatasaray'ın yer her zaman Şampiyonlar Ligi'dir" ifadesini kullandı.

Galatasaray dergisinin eylül ayı sayısında röportajı yayımlanan Muslera'nın cevaplarından satır başları şöyle:

“Benim karakterimde kazanmak var. Her zaman kupalar kazanmak. Çünkü rekabetçi, devamlı kazanmak isteyen bir insanım, playstation bile oynasam kazanmak isteyen bir insanım.

Galatasaray, ‘bundan sonra biz kupalar kazanmak için oynamayacağız’ derse, valizimi hemen toplar giderim. Ama Galatasaray’ın hedefi de nerede olursa olsun hep kazanmak. Burada kulüple olan uyumumun en önemli nedeni bu. Hem ben hem de Galatasaray, devamlı kazanmak istiyoruz.”

"Turgay Şeren gibi olmak istiyorum"

Fernando Muslera, Galatasaray’ın efsane kalecisi Turgay Şeren gibi olmak istediğini aktardı.

Uruguaylı kaleci, önceki ay vefat eden Turgay Şeren ile tanışma fırsatı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Buluşmalarımızda hep Galatasaray’daki eski günlerinden bahsederdi, hatıralarından konuşurduk, kısacası bana Galatasaray’ı anlatırdı. Bu sezona Turgay Şeren’in adının verilmesi için başvuran kulübüm Galatasaray’ı ve bu talebi kabul eden Türkiye Futbol Federasyonunu tebrik etmek istiyorum.

Çünkü hem böyle bir efsanenin ismi yaşayacak hem de ailesi için çok büyük bir onur. Adını Galatasaray’da ölümsüzleştirmesini kendime örnek alıyorum. Umarım ben de kendisi gibi Galatasaray’da böyle büyük bir isim olmayı başarabilirim.”

Türkiye’de sarı-kırmızılı taraftar dışında diğer takımlara gönül verenlerin de sevdiği isimlerin başında gelen Muslera, “Galatasaray taraftarının sevgisi zaten ortada ama diğer takım taraftarlarının da böyle düşünmesi çok güzel. Bu benim kişiliğimden ve karakterimden kaynaklanıyor, çünkü benim herkese çok saygım var. Kesinlikle hiçbir taraftarı ayırt etmiyorum. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Akhisar Belediyespor, hangi takım taraftarı olursa olsun, hepsine saygı duyuyorum ve ona göre davranıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray’ın yeri Şampiyonlar Ligi"

Fernando Muslera, bu sezon mücadele ettikleri bütün kulvarlarda şampiyon olmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Çok iyi ve çalışkan bir hocamız var. Aramıza çok değerli arkadaşlarımız katıldı. Hocamız ve yönetimimiz eksiklerimizi biliyorlar ve ona göre bir plan dahilinde gidiyorlar.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sezon başı itibarıyla belki henüz istediğimiz gibi oynayamıyoruz ama zaman geçtikçe çok daha iyi bir performans göstereceğimize eminim. Çünkü çok iyi çalışıyoruz. Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi’nde olamamak elbette çok büyük bir burukluk. Çünkü Galatasaray’ın yeri her zaman orası.”