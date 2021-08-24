Muslera'dan Nelsson'a övgü: Galatasaray'a inanılmaz bir futbolcu kazandırdılar

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maç sonrası açıklamalar yapan Muslera, "Bütün rakipler bize karşı kapalı savunmayla oynuyor" diye konuştu. Yeni transfer Nelsson'u öven tecrübeli file bekçisi, "Öncelikle hocamızı ve scout ekibimizi tebrik ediyorum. İnanılmaz bir futbolcu kazandırdılar Galatasaray'a" dedi.

Muslera, "Bugünkü üç puan gerçekten çok değerliydi. Çok cuk mutluyuz. Bugünkü performansımıza bakarsak üç puanı hak eden bir Galatasaray vardı. Oyunu domine ettik. Bir çok pozisyona girdik. Galibiyet golünün bu dakikalarda gelmesi daha da güzel oldu. Bize karşı bütün rakipler genelde topun arkasında. Kapalı savunma yapıyor. Bu maçta o kapalı savunmayı açtık. Çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Defansa gelen Victor Nelsson'u da değerlendiren Galatasaray kaptanı, "Öncelikle hocamızı ve scout ekibimizi tebrik ediyorum. İnanılmaz bir futbolcu kazandırdılar Galatasaray'a. Çok iyi bir defans olduğunu düşünüyorum. İnsani anlamda da çok iyi bir insan. Mükemmel ve misafirperver bir ülkeye geldi. Victor da Galatasaray formasını giyeceği için şanslı. Hocamız ve scout ekipleri Galatasaray'a çok önemli bir futbolcu kazandırdılar" dedi.