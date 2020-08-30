Muslera: Cavani ve Suarez'i çağırmamı istiyorlar

Galatasaray ve Uruguay Milli Takımının tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalar yaptı ve "Kulüpte benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi buraya çağırmamı istiyorlar" dedi.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Punto Penal kanalına transferle ve sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.



NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray'da kendisinden Barcelona'dan ayrılması gündemde olan vatandaşı Luis Suarez ile PSG ile sözleşmesi sona eren bir başka Uruguaylı Edinson Cavani'yi çağırmasını istediklerini söyleyen Muslera, "Kulüpte, benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi çağırmamı istiyorlar. Onları anlatmama gerek yok. Luis Suarez ve Cavani zaten dünya yıldızı, harika oyuncular" ifadelerini kullandı.



Sakatlığıyla ilgili de konuşan tecrübeli file bekçisi, "Ameliyat olduktan 5 saat sonra yürüyordum. Üç gün sonra evde antrenmana başladım. Türkiye çok farklı bir ülke. Burada kendimi ikinci evim gibi hissediyorum ama amacımız tabii ki Uruguay'a geri dönmek" dedi.





