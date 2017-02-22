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Spor

Muslera, Beşiktaş maçında rekor kıracak

Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günü karşı karşıya gelecek

22 Şubat 2017 16:39

Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı formayla 188. lig maçına çıkıp, Simovic'in rekoruna ortak olmayı hedefleyen Muslera, 27 yıllık rekoru egale edeceği için oldukça memnun.

Galatasaray'da 188. lig maçına çıkacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Uruguaylı file bekçisi, "Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım." dedi.

Zoran Simovic'in önemli bir rekora sahip olduğuna dikkati çeken Muslera, "Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum, üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ancak uzun yıllar sürmesini isterim. Rekoru elimde bulundurmak beni çok mutlu edecektir." diye konuştu. 

"Önemli bir maç bizi bekliyor"

Fernando Muslera, 27 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri derbi maçın kendileri için büyük önem taşıdığını aktardı.

Derbiyi kazanmak istediklerini dile getiren sarı-kırmızılı oyuncu, "Önemli bir maç bizi bekliyor. Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması, yarışın içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

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