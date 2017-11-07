İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY\'ın başarılı file bekcisi Fernando Muslera baba oldu. Uruguaylı kaleci ve eşi Patricia bebeklerine \'Kailash\' ismini verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, \"Futbol takımımızın ikinci kaptanı Fernando Muslera’nın bugün bir erkek çocuğu oldu. Yedi sezondur formamızı başarıyla terleten ve kulüp tarihinin en fazla maçta forma giyen yabancı oyuncusu olan Fernando Muslera ile sevgili eşi Patricia Muslera’yı tebrik eder, Galatasaray Ailesi’nin en yeni üyesi Kailash ile mutlu, uzun ve sağlıklı bir yaşam dileriz\" denildi.

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