T24 LogoT24 Logo
Spor

Muslera baba oldu

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY'ın başarılı file bekcisi Fernando Muslera baba oldu

07 Kasım 2017 16:57

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY\'ın başarılı file bekcisi Fernando Muslera baba oldu. Uruguaylı kaleci ve eşi Patricia bebeklerine \'Kailash\' ismini verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, \"Futbol takımımızın ikinci kaptanı Fernando Muslera’nın bugün bir erkek çocuğu oldu. Yedi sezondur formamızı başarıyla terleten ve kulüp tarihinin en fazla maçta forma giyen yabancı oyuncusu olan Fernando Muslera ile sevgili eşi Patricia Muslera’yı tebrik eder, Galatasaray Ailesi’nin en yeni üyesi Kailash ile mutlu, uzun ve sağlıklı bir yaşam dileriz\" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GALATASARAYFernando MusleraUruguaylıPatriciaSarıkırmızılıFernando MusleranınYediPatricia MuslerayıGalatasaray AilesininKailashFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24