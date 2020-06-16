Muslera ameliyat oldu: 6-8 ay sahalarda olmayacağı tahmin ediliyor

Galatasaray, sağ ayak tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Fernando Muslera’nın bu sabah bıçak altına yattı. Ameliyatı tamamlanan Uruguaylı kalecinin kaval kemiğine intramedüller çivi yerleştilirdi.

Uruguaylı file bekçisi böylece 34. doğum gününde bıçak altına yatmış oldu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Muslera’yı hastanede ziyaret ederken, Uruguaylı kaleci bu ziyarete sosyal medyada teşekkür edip “Benim de dualarım ve kalbim Mustafa Cengiz başkanım ile” dedi.

Spor Arena'da yer alan habere göre, Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Galatasaraylı kaleci, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.