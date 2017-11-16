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Musk'ın tellağı, artık ünlü: Benimle fotoğraf çektirip, "Mars'tan arazi isteseydin" diyorlar

Elon Musk, Erdoğan ile görüşmesinin ardından hamama gitmişti

16 Kasım 2017 11:15

Ünlü işadamı Elon Musk’a Türkiye ziyareti sırasında yaptığı kese ile ünlenen tellak Ali Güvenç’e telefon yağıyor.Güvenç, hamama gelen vatandaşların kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirerek, "Keşke Mars'tan arazi isteseydin" dediğini aktardı.

Tesla’nın sahibi Elon Musk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından soluğu Ankara’nın tarihi Şengül Hamamı’nda aldı. 41 yıllık keseci Ali Güvenç’in ellerine kendini teslim eden Musk, ilk kez geldiği hamamdan mutlu ayrılırken 40 lira bahşiş verdi

Dünyaca ünlü işadamı, Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı Atatürk paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Musk, yoğun ziyaretlerinin ardından yorgunluğunu Ankara’nın tarihi Şengül Hamamı’na giderek attı. Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre ünlü işadamından önce korumaları gelerek hamamı kontrol etti.

Cumhurbaşkanlığı korumalarının da eşlik ettiği ekip, “güvenli” notunu verdikten sonra Musk, arkadaşı ile birlikte hamama geldi. Hamama gelir gelmez kendisi için ayrılan odada peştamalini giyen Musk, önce saunada terledi. 41 yıllık keseci Ali Güvenç, Musk’ı karşıladığını belirterek, “Kendisini önce saunaya davet ettim. Bu arada Türkçe adımı sordu. Yanıtladım. Kendi adını da söyledi. İlk kez geldiğini hissettim çünkü nasıl davranacağını bilmiyordu. Ardından buhar banyosuna götürdüm. Burada kafayı sokunca gelen aşırı sıcaktan rahatsız oldu, giremedi. Göbek taşına aldım hemen. Maşallah boyu çok uzundu. Taşın tümünü neredeyse kapladı” dedi.

"Onu köpüğün içindekaybettim"

Yaklaşık 1.5 saat Musk’ın hamamda kaldığını anlatan Güvenç, şunları kaydetti:

“Terledikten sonra iyice bir keseledim. Bayağı bir ölü hücre çıktı. Gülerek bana gösterdi kollarını. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu. Koruma Nick, yanı başındaydı. ‘Bak’ dedim ‘Senin boss (patron) kayboldu’. Biraz da masaj yaptım. Ama sert yapmadım masajı. Bitince çok mutlu oldu. Türkçe teşekkür etti. Yine geleceğini söyledi. Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı. Ünlü bir misafirimizi hamamızdan mutlu göndermek bizi de memnun etti. Alıştı, hamamdan vazgeçemez artık.”

40 lira bahşiş verdi

Elon Musk, Şengül Hamamı’na korumaları ve kadın genel müdürü ile gitti. Genel müdürü de kadınlar bölümünde hamama girdi. İşletme sahibi Celalettin Aslan, “Tüm ısrarlarımıza rağmen para vermeden gitmediler. Kadın erkek toplam 157 lira tuttu” dedi. Musk’un korumasının bahşiş olarak 40 lira bıraktığı öğrenildi.

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