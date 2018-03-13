'Muskacı cinayeti'ne ömür boyu hapis cezası istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede \'muskacı\' olarak tanınan Engin Salum’u (64) köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen Hayri Akbaba\'nın (59) savcılık soruşturması tamamlandı. Akbaba hakkında, \'kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yılın ekim ayında, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı Mahallesii\'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Engin Salum, iddiaya göre, evine girmek istediği sırada, kendisini takip eden Hayri Akbaba\'nın baltalı saldırısına uğradı. Salum, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan Akbaba ise jandarma ekiplerince yakalandı. Akbaba, jandarmada verdiği çelişkili ifadesinde, Engin Salum\'u daha önce söylediği halde, köye yağmur yağdırmadığı için öldürdüğünü, ayrıca Salum\'un kendisine büyü yaptığını ileri sürdü. Akbaba, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Hayri Akbaba hakkındaki savcılık soruşturması da tamamlandı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede, saldırı anının, köydeki evin güvenlik kamerasınca kaydedilmesine rağmen yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Akbaba, \"Ben kimseyi öldürmedim\" dedi.

Hayri Akbaba hakkında, Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akbaba\'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



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