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Muskacı cinayeti sanığı: O ölmedi, mezarda maket var

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede 'muskacı' olarak tanınan Engin Salum’u (64) köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen Hayri Akbaba'nın (59) yargılanmasına ba

25 Nisan 2018 13:28

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede \'muskacı\' olarak tanınan Engin Salum’u (64) köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen Hayri Akbaba\'nın (59) yargılanmasına başlandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Akbaba, ilk duruşmada, \"Engin Salum ölmedi. Mezarı açın, bakın. Onun yerine mezarda plastik maket var\" dedi.
Olay, geçen yılın ekim ayında, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Engin Salum, iddiaya göre, evine girmek istediği sırada, kendisini takip eden Hayri Akbaba\'nın baltalı saldırısına uğradı. Salum, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan Akbaba ise jandarma ekiplerince yakalandı. Akbaba, jandarmada verdiği çelişkili ifadesinde, Engin Salum\'u daha önce söylediği halde, köye yağmur yağdırmadığı için öldürdüğünü, ayrıca Salum\'un kendisine büyü yaptığını, bu nedenle zayıflayarak, 100 kilodan 50 kiloya düştüğünü ileri sürdü. Akbaba, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.
\'MEZARA PLASTİK MAKET GÖMÜLDÜ\'
Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında \'kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Hayri Akbaba’nın yargılanmasına başlandı. Çıkarıldığı ilk duruşmada suçunu kabul etmeyen Akbaba, \"Engin Salum ölmedi. Onun yerine mezara plastik maket gömüldü. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılmasını istiyorum” dedi. 
Mahkeme heyeti, sanık Hayri Akbaba’nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın beklenmesi için duruşmayı erteledi.

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