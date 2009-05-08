Muska yerine flashdisk!

Diyanet İşleri Başkanlığı,, fetva hattına bırakılan 'Flashbelleğe dua ve ayet yükleyip muska yerine kullanabilir miyim?' sorusuna yanıt verdi.



Akşam gazetesinin haberine göre; koruyucu özelliği olduğuna inanılan muskayla ilgili ilginç bir tartışma başladı. Bilgisayar teknolojisi ürünü 'flashbelleklerin', genelde kağıt üzerine yazılı ayet ve duaların, naylon, metal kaplama gibi koruyucuya sarılarak boyuna asılması ya da üzerinde bulundurulmasıyla kullanılan muskanın yerine geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.



Diyanet Fetva Hattı'nın 'Flashbelleğe de ayet, dua yüklenirse ve sadece bu amaç için kullanılırsa yerine geçer mi?' şeklindeki soruya karşılık yaptığı değerlendirme şöyle:

'Kuran'ı, ayetleri, flashbelleğe yükleyip yanınızda taşımanın mahzuru yoktur. Önemli olan niyettir. Sadece Kuran'ı bir yerlere yazmakla, yüklemekle olmaz. Kağıda ayetleri yazıp taşımakla flashbelleğe yükleyip taşımak da aynı anlama gelir. Ama böyle bir uygulama yok. Bunun bir manası yok. O manayı kendi zihninizde taşır, gereğini yaparsanız Allah zaten sizi korur. Muska birinci derecede sizi koruyan bir şey değildir. Kuran'ın içeriği sizi korur. Dünyevi bir meselede önce gerekli olan tedbirleri yapmak sonra işi Allah'a havele edip O'nun koruyuculuğuna sığınılmalıdır, 'Yarabbi ben elimden geleni yaptım sana sığınıyorum' denilmelidir. Kuran'ı bilinçle taşırsanız bir faydası olur. Ama o bilinç olmadan sadece üzerinizde olmasıyla fayda olmaz.'



‘Ayetleri taşımak için kullanılabilir’



Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Yeprem, muskanın 'hurafe' olduğunu savunarak, 'Onun için, hurafe kabul edilen bir şeyi kağıda yazmanın da flashbelleğe yüklemenin de bir anlamı yoktur. Hafızların, zaman zaman açıp bakmaları için yanlarında taşıdığı küçük mushafları vardır. Lüzum gördükleri ayet için oraya bakarlardı. Onun yerine flashbellekler kullanılabilir. Takar flashbelleği bir bilgisayara ve oradan istediği ayete bakabilir. Bunun mahsuru yoktur ama muska batıl inançtır' diye konuştu.



Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin de 'İslamiyet'te muskaya sıcak bakılmaz. Ancak Kur'an-ı Kerim flashbelleğe yüklenebilir. Elektronik ortamın, bu anlamda bir sakıncası yok' dedi.



İslam dininde muska hurafe



Bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt olan muska, daha çok kötülüklerden korunmak inancıyla taşınıyor. Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin, teneke, gümüş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli veya kalp biçiminde kaplara da konan muska, bütün İslam dünyasında yaygın biçimde kullanılıyor. Muskalara yalnızca sure, ayet, hadis veya bir dua yazıldığı gibi, Allah'ın, meleklerin, efsanevi kahramanların adları, anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, rumuz ve işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sure, ayet, hadis ve duanın yazıldığı muskalar İslam dönemine; diğerleri ise, İslam'dan önceki inançlara aitken, İslam dini de muskayı 'hurafe' kabul ediyor.

