Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir'de gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir'de bir sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan denetimlerde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen bir sanayi tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yürütülen denetim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda denizlerde ve kıyı tesislerinde de sıkı denetimler yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarımızda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde Bakanlığımız ekiplerince kapsamlı inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde Çevre Kanunu’nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir."