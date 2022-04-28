Müsilajdan belediyeler sorumlu olacak; önlem almayanlara ağır yaptırım uygulanacak

Marmara denizisinde yeniden müsilaj görülmesiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, tedbir almayan belediyelere ağır yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslağa göre denize kıyısı olan belediyelerin deniz kirliliğine karşı alacakları tedbirler artırılacak, belediyelere yeni sorumluluklar getirilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP kaynakları, yapılan çalışma ile ilgili olarak "Belediyeler ileri biyolojik arıtma tesisini kuramayacaksa, bu görevi bakanlık üstlenecek. Belediyelere İller Bankası aracılığıyla verilen paylardan kesilerek bu tesisler kurulacak. Belediyeler deniz kirliliği ve müsilaj gibi konularda sürekli deniz yüzeyini kontrol edip temizleyecekler. Sorumlukları olacak. İhmalleri olursa bakanlıklar devreye girecek" dedi.

Bu konuda yeni tedbirler alınacağını belirten AKP kaynakları "Fabrika veya işletme arıtma tesisi kurmuş tam anlamıyla çalıştırmıyor. Bakanlık denetime gitmeden önce bir iki gün önce çalıştırıyorlar. Sonra kapatıyorlar. Maliyetler sebebiyle birçok işletme arıtma tesisini kullanmıyor. Bunlara yönelik yüksek para cezası ve tesisi kapatmaya varana kadar ceza verilecek. Sürekli numuneler alınacak ve denetim yapılacak" dedi.