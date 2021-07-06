Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj için, TBMM’de partilerin uzlaşmasıyla kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu’nun AKP’den 10, CHP’den 4, HDP’den 2, MHP’den 2, İyi Parti’den 1 olmak üzere toplam 19 üyesi belli oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in 1 Haziran'da, TBMM'de Marmara Denizi'nde tehlikeli biçimde yayılan müsilaj için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

10 Haziran’da AKP de dahil olmak üzere tüm partiler konu ile ilgili ayrı ayrı önerge vermiş ve önergelerin kabul edilmesiyle Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda okunan üyelerin ismi şöyle:

AKP: Nevzat Ceylan, Mustafa Canbey, Zafer Işık, Jülide İskenderoğlu, Eyüp Özsoy, Mustafa Demir, İsmail Emrah Karayel, Selahattin Minsolmaz, İlyas Şeker, Çiğdem Koncagül

CHP: Müzeyyen Şevkin, Ali Şeker, Emine Gülizar Emecan, İlhami Özcan Aygün

HDP: Dilşat Cambaz Kaya, Rıdvan Turan

MHP: Ayşe Sibel Ersoy, Hasan Kalyoncu

İyi Parti: Hayrettin Nuhoğlu

Üç ay çalışacak komisyon, çalışmaları sırasında tüm kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilecek, konuyla ilgili uzmanları dinleyebilecek, müsilaj sorununun yaşandığı yerlerde incelemelerde bulunarak rapor oluşturacak, çözüm önerilerinde bulunacak.