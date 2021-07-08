Müsilaj Araştırma Komisyonu'ndan yaz aylarında çalışma kararı

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun yaz aylarında çalışması kararı aldıklarını açıkladı.

Marmara Denizi başta olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu, AKP'li Mustafa Demir başkanlığında toplantı.

Toplantıda çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve komisyona davet edilecek kişiler görüşüldü.

Komisyondan yeni karar

Komisyon toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Mustafa Demir, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşları açıkladı. Demir, komisyon çalışmaları kapsamında önce Çevre Bakanlığı ardından Tarım Orman Bakanlığı yetkilileri dinlenecek. Ardından üniversitedeki bilim insanları, yerel yönetimdeki başkanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Meclis'e komisyona davet edileceğini söyledi.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonun yaz aylarında da çalışma kararı aldığını kaydeden Demir, "Meclis dışında da inceleme yapabilecek. Komisyon, yaz komisyon 3 ay çalıştıktan sonra çalışma tamamlanamazsa 1 ay ek süre alınacak ve sonrasında da Müsilaj Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Meclis başkanlığına sunulacak ve Genel Kurul'da görüşülerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek" dedi.