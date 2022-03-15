Music is Art | Tarihi bira fabrikası müzik, moda, gastronomi ve sanat dolu bir festival alanına dönüşüyor

T24 Kültür Sanat

Sanatın ve tasarımın iyileştirici, müziğin ise birleştirici gücüne inançla geri dönüşüme farkındalık yaratmak için kurulduğu söyleyen Music is Art Festivali, 19- 20 Mart tarihlerinde bomontiada’da gerçekleşecek.

Music is Art festivali; ‘geri dönüşüm’ konusuna dikkat çekmek için, genç sanatçıların geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı eserlerinin sergileyecek ve iki gün boyunca müzikten gastronomiye; modadan kolektif sanat eseri yapımına birçok etkinlik gerçekleştirecek.

bomontiada Babylon

İki gün boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak Bomontiada Babylon sahnesinde yer alacak müzisyenler şöyle:

19 Mart

Dualite

Nova Norda

Aslı Köse - Live DJ Performance & Cello



20 Mart

Soul Grinders

Karakter Music

Akın Sevgör

Barış Demirel & Emiran

Special Closing Performance

Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği sürdürülebilirlik alanında konvansiyonel sanat üretimi ve dijital sanatı birleştirdiği seçkisinde bulunan; Ebru Ceylan, Sebahat Karcı, Derya Geylani, Yılmaz Bulut, Tamer Nakışçı, Şerife Bilgili Ercantürk, Aslı Smith, Tan Taşpolatoğlu ve Oğulcan Sürmeli’nin yanı sıra NFT sanatçılarından Hakan Yılmaz, Balkan Karışman, Burak Dağ, Dolce Paganne, Rızacan Kumaş, İdil Dursun, Ecem Dilan Köse, Karyagar, K-Art ve Selay Karasu’nun eserleri de Music is Art’ta sanatseverler ile buluşuyor.

19 Mart - Music is Art biletleri için TIKLAYIN

20 Mart - Music is Art biletleri için TIKLAYIN