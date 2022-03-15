Music is Art | Tarihi bira fabrikası müzik, moda, gastronomi ve sanat dolu bir festival alanına dönüşüyor

T24 Kültür Sanat
Sanatın ve tasarımın iyileştirici, müziğin ise birleştirici gücüne inançla geri dönüşüme farkındalık yaratmak için kurulduğu söyleyen Music is Art Festivali, 19- 20 Mart tarihlerinde bomontiada’da gerçekleşecek.
Music is Art festivali; ‘geri dönüşüm’ konusuna dikkat çekmek için, genç sanatçıların geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı eserlerinin sergileyecek ve iki gün boyunca müzikten gastronomiye; modadan kolektif sanat eseri yapımına birçok etkinlik gerçekleştirecek.
bomontiada Babylon
İki gün boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak Bomontiada Babylon sahnesinde yer alacak müzisyenler şöyle:
19 Mart
Dualite
Nova Norda
Aslı Köse - Live DJ Performance & Cello
20 Mart
Soul Grinders
Karakter Music
Akın Sevgör
Barış Demirel & Emiran
Special Closing Performance
Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği sürdürülebilirlik alanında konvansiyonel sanat üretimi ve dijital sanatı birleştirdiği seçkisinde bulunan; Ebru Ceylan, Sebahat Karcı, Derya Geylani, Yılmaz Bulut, Tamer Nakışçı, Şerife Bilgili Ercantürk, Aslı Smith, Tan Taşpolatoğlu ve Oğulcan Sürmeli’nin yanı sıra NFT sanatçılarından Hakan Yılmaz, Balkan Karışman, Burak Dağ, Dolce Paganne, Rızacan Kumaş, İdil Dursun, Ecem Dilan Köse, Karyagar, K-Art ve Selay Karasu’nun eserleri de Music is Art’ta sanatseverler ile buluşuyor.
19 Mart - Music is Art biletleri için TIKLAYIN
20 Mart - Music is Art biletleri için TIKLAYIN