MÜSİAD'dan İşletme Yüksek Lisans Programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Fatih Üniversitesi ile işbirliği

halinde "İşletme Yüksek Lisansı (MBA)" programı başlattı.



MÜSİAD Eğitim Komisyonu Başkanı Kerim Altıntaş, yaptığı açıklamada, Fatih Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda üyelerine tezsiz işletme yüksek lisansı yapma imkanı sunduklarını belirtti.



Programa katılan üyelerin kriz döneminde şirket yönetimi konularında da ders alacaklarını ifade eden Altıntaş, üyelerine ait işletmelerin küresel kriz ortamında ve hızla gelişen şartlarda daha güçlü bir yapıya kavuşmasını ve olumsuz faktörleri iyi yöneterek işletme verimini daha yüksek noktalara ulaştırmayı sağlamak istediklerini kaydetti.



Dünyayı etkisi altına alan küresel krizle birlikte işletmelerin bir bocalama ve bekleme dönemine girdiğini dile getiren Altıntaş, açıklamada "2009’da da sürmesi beklenen krizin ve muhtemel olumsuzlukların MBA eğitimi almış iş adamları ile kısa zamanda aşılabileceği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.



Altıntaş, bu programla firma sahipleri ve yöneticilerine işletme eğitimi vermenin yanı sıra yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, üretim ve pazarlama alanlarında da kapsamlı eğitimler vermeyi amaçladıklarını bildirdi.



Kariyer hedefi olanlar için de programın iyi bir başlangıç olduğunu belirten Altıntaş, bu yıl gerçekleşmekte olan programda 25’e yakın iş adamının MBA’i almaya başladıklarını dile getirdi.



Altıntaş, programı bitiren üyelerinin doğrudan doktora programına devam etme imkanı bulunduğunu da kaydetti.



