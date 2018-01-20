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MUSİAD Kayseri Şube Başkanının da aralarında bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te gözaltına alındı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜİSAD) Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ve 3 işadamı, Kudü

20 Ocak 2018 00:40

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜİSAD) Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ve 3 işadamı, Kudüs\'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
MÜSİAD Kayseri Şubesi\'nin iki gün önce Filistin\'e düzenlediği iş gezisinin ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve şubenin eski başkanlarından olan Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, işadamları Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Arpacı, bugün Kudüs\'e geçerek Mescid-i Aksa\'da cuma namazı kıldı. Namazın ardından Türk Bayrağı açıp, fotoğraf çekinen kafile, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
Konu ile ilgili hem MÜSİAD, hem de Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlattı.

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