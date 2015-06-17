MÜSİAD Başkanı: CHP ve AKP genel başkanları son derece uyumlu gözüküyor

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, koalisyon hükümetinin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, "İş alemi olarak bu Meclis'in içinden çıkacak bir koalisyon hükümetinin hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine inanıyoruz; çünkü seçimler öncesinde 'Milli iradeye saygı duyacağız' demiştik. Bu saygının bir gereği de bugün güçlü şekilde temsili çıkan partilerin bir çözümü kendi içlerinden bulabilmeleridir. Bunun görevi de elbette siyasi partilerimizin liderlerine düşmektedir" dedi.

Koalisyon kurma sorumluluğunun siyasi parti liderlerine düştüğünü söyleyen Olpak, "Elbette sandıktan tek başına güçlü bir iktidar çıkmamakla birlikte güçlü temsilin Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat olduğunu, biraz önce bahsetmiş olduğum özeleştiri dahil olmak üzere farklı alanlarda da değerlendirilebileceği kanaatimizi söylemek istiyoruz. Ulusal ve uluslararası yatırımcıyı kaygılandıracak, ekonomik veya sosyal ortamı bozacak şekildeki yaklaşımlara izin verilmemesi çok önemlidir. Çalışmalarda iyi niyetin çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Siyasi partilerimiz, koalisyon görüşmelerini yaparken masaya sonuçtan çözüm çıkarmak amacıyla, bir koalisyon almak amacıyla oturmalıdılar ki milli iradeye saygı tam anlamıyla gösterilebilsin diye düşünüyorum. Elbette erken seçim bir araçtır ama bütün iyi niyetli çabalar ortaya koyulduktan sonra böyle bir seçeneğin değerlendirilebileceğini ve böylesi bir uzun sürecin de Türkiye'nin çok yararına olmayacağı kanaatimiz var. Bunları siyasi partilerimizin liderleriyle paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Olpak, yapılan görüşmelere dayanarak 'AK Parti-CHP koalisyonu olabilir mi?' yönündeki soru için "Bugün Meclis'te 4 tane siyasi parti temsil edilecek. Daha küçük olan iki tanesinin bile 80'er milletvekili var. Yani tablo farklı olabilirdi, belki çok daha az sayıda milletvekiliyle temsil edilen, daha fazla parti de olabilirdi. O anlamda hakikaten güçlü bir temsil var. Dolayısıyla kimsenin 'Ben oyunun dışında kalayım' demeyeceği bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bugünkü iki temastan aldığım izlenimlerle söyleyebilirim, şu ana kadar CHP Genel Başkanı ve Ak Parti Genel Başkanı ile yaptığımız görüşmelerden, her iki taraf da son derece uyumlu ve sorumluluğu alacak bir yaklaşım içerisinde olacaklar gözüküyor. Neden hızlı diyoruz? Hızlı demek, elbette her şey çok detaylandırılmadan ortaya koyulsun demek değil ama ülkenin kaybedilecek zamanı yok. Geçen yıl iki seçim yaşadık. Ekonomi etkilenmeden devam etti. Seçim sonuçlarından hala ciddi şekilde etkilenmedik ama bu süreç uzarsa uluslararası konjonktür iyi değil, ekonomimiz ve sosyal alanlarımız olumsuz etkilenebilir" cevabını verdi.

Sivil toplum kuruluşu olarak 'koalisyon' ismini zikretmeyi doğru bulmadıklarını vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sivil toplum kuruluşu olarak açıklamalarımız içinde bir koalisyonun ismini zikretmeyi çok doğru bulmuyoruz. Bir televizyon programında yapmış olduğumuz şube başkanları ve yönetim kuruluyla istişarenin eğilimini ifade etmiştik. Eğilimde AK Parti ile MHP koalisyonunun daha öne çıktığını, ama CHP ile AK Parti'nin yapacağı bir koalisyonun da ciddi şekilde karşılık gördüğünü, HDP ile bir koalisyon ihtimalinin de dışlanmadığını, bunun da seçenekler içinde olduğunu ifade etmiştik ama bu eğilimi ifade etmek ile bizim bir koalisyon senaryosu ile bu ziyaretleri yapmamız tamamen farklıdır. O zaman siyasetin iç dinamiklerine müdahale etmek veya böyle bir çaba içerisinde olduğumuz anlaşılır. Asla böyle bir düşünce içerisinde değiliz."