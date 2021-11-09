MÜSİAD Başkanı Asmalı: Asgari ücretin mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı "MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuştu. Asmalı işverenin üzerindeki maliyet yükünün azaltılarak asgari ücretlilere "2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Faiz indirimi konusuna da değinen Asmalı faizlerin getiri ve götürü olarak iki yönü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Sanayiciyi ilgilendiren maliyet yönü yani kredilerdir. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmakta ve enflasyonun yüksek çıkmasını sağlamaktadır.

Sanayici ve İş insanları derneği olarak bizi daha çok ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri, kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz"