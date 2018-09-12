MÜSİAD: Altın üzerinden de EFT ve havale yapılabilsin

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kuyumculuk Sektör Kurulu Çalışma Grubu Başkanı Adil Temizerler, bankaların altın alım ile satım fiyatları arasındaki farkın piyasa değerinin çok uzağında kaldığını belirterek, "MÜSİAD olarak, bankaların serbest piyasa ekonomisine uygun bir şekilde altın alım-satım işlemlerini gerçekleştirmelerini ve diğer para birimlerinde olduğu gibi altın üzerinden de EFT ve havale yapılabilmesini talep ediyoruz" dedi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Temizerler, ekonomi ve kurda yaşanan dalgalanmada vatandaşların yastık altındaki altınlarını bozdurarak ekonomiye kazandırmaya başladığını kaydetti.

Temizerler, şunları kaydetti:

"Ancak maalesef bu durum, bankalar tarafından suistimal edilmeye başlamış ve halkımızın bu çağrıya gösterdiği teveccüh, hak ettiği manada değer bulmamıştır. Serbest piyasa koşullarında, kuyumcular üzerinden yapılan altın alım-satım işlemleri yatırımcılar için çok daha avantajlı olmaktadır. Tüketiciler dakikalar içinde farklı yerlerden fiyat alarak en avantajlı fiyat üzerinden alım-satım yapabilmektedir. Buna karşılık bankaların uygulamaları kapsamında, altın alım ve satım fiyatları arasındaki fark piyasa değerinin çok uzağında seyretmektedir. Vatandaşlarımız, altınlarını bankalara fiziken yatırmalarına rağmen, geri almak istediklerinde Türk lirası üzerinden düşük fiyatla geri alabilmektedir.

"Bankalar fiziken vermek zorunda kaldığında ise gram başına hizmet bedeli ve komisyon ücreti gibi ek uygulamalar getirerek ekstra bedel yansıtmakta ve altınları en erken bir gün sonra teslim etmektedir. Bu durum, kur dalgalanmalarında, yatırımcının aksiyon alması için zaman kaybına, zarar yapmasına ve altınlarını değerinin çok altında geri almasına sebep olmaktadır. Her yıl milyarlarca lira kar elde eden bankaların bu şekilde uygulamalar üzerinden yatırımcıları zor durumda bırakmaları kabul edilemez"

Bu duruma ek olarak, altının da diğer para birimlerinde olduğu gibi EFT ve havale yapılması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici ve firmaların transfer işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmesi ve altın hareketlerinin ve yatırımlarının kayıtlı hale gelmesi adına dövizde uygulandığı gibi altının da bankalar arasında virman edilebilmesinin alıcı ve satıcı için daha avantajlı olacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak, bankaların serbest piyasa ekonomisine uygun bir şekilde altın alım-satım işlemlerini gerçekleştirmelerini ve diğer para birimlerinde olduğu gibi altın üzerinden de EFT ve havale yapılabilmesini talep ediyoruz"