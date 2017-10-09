MÜSİAD: ABD ile ticari ilişkiler rasyonel şekilde sürmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ile ABD arasındaki 'vize krizi'nin ekonomiye yansımalarının olacağını belirterek, "ABD ile ticari ilişkiler rasyonel şekilde sürmeli" dedi. Kaan, bu ilişkinin daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini kaydetti.

Kaan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 18.5 trilyon dolarlık büyüklüğüyle ABD ekonomisi, Türkiye gibi ihracatını sürekli geliştiren ve hedeflerini yüksek tutan bir ülke için çok değerli bir pazar konumunda yer alıyor. Nitekim 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız 5. ülke olan ABD’yle ikili ticaret hacmimiz 17.5 milyar dolara kadar yükselmişti. Bu bağlamda Amerika ile olan ticari ilişkilerimizi rasyonel bir şekilde sürdürmemiz ve daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor. Bu nedenle iş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin temennisi, bu gerilimin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki ve işbirliğine asgari düzeyde etki etmesidir."