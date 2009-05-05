MÜSİAD, 19. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı İsmail Ruhlukürkçü, "Türkiye büyüdükçe MÜSİAD, MÜSİAD büyüdükçe Türkiye büyüyor" dedi.



Ruhlukürkçü, 1990 yılında kurulan MÜSİAD'ın 19'uncu ve Kayseri Şubesinin 16'ıncı yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.



5 Mayıs 1990'da ülke hizmetinde idealleri olan bir sivil toplum kuruluşu olarak başlayan ve ilk şubenin Kayseri'de filizlendiği MÜSİAD serüveninin, bugün Türkiye hizmetinde 19, Kayseri'de ise 16'ncı yılını doldurduğunu kaydeden Ruhlukürkçü, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz 19 yıl zarfında yaptığı çalışmalar, gösterdiği performans ve ürettiği hizmetlerle birçok sivil toplum kuruluşuna da örnek olan MÜSİAD, uyguladığı prensip ve esaslarda daima ilklere imza atmış ve önder olmuştur. Bugün hala yenilikler ve yeni uygulamalar peşinde koşarak, çoğunluğu Anadolu işadamları ve sanayicilerinden oluşan üyelerinin gelişmelerine katkı sağlamak ve ülkemizin sosyo-ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak üzere durmak bilmeden çalışmaktadır."



Açıklamasında, bu çalışmaların tamamında MÜSİAD'ın, "bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir kurtuluş, bizim de kurtuluşumuz olamaz" görüşünü benimsediğini ve ona göre hareket ettiğini vurgulayan Ruhlukürkçü, şunları kaydetti:



"Bu bağlamda daima milletimizin asli terkibinde var olan milli ve manevi değerleri muhafaza ederek, yerliliği, ülke kalkınması için gerekli üretimi, küresel ekonominin kaçınılmaz gereği olarak dışa açılmayı ve en önemlisi de Anadolu'nun teşebbüs gücünün ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir."



MÜSİAD'ın kurulduğu günden bugüne değişmeyenlerinin ise, 'Yüksek Ahlak-Yüksek Teknoloji' ilkesi temelinde, değişime ve gelişmeye olan arzusu ile bütün çalışmalarını gönüllülük esasına göre dürüst olarak gerçekleştirmesi olduğunu da ifade eden Ruhlukürkçü, "Dünden bugüne doğru baktığımızda, sevinç ve gururla görüyoruz ki, Türkiye büyüdükçe MÜSİAD, MÜSİAD büyüdükçe Türkiye büyüyor" dedi.



