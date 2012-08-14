Müşfik Kenter hâlâ yoğun bakımda

Tiyatro tarihinin en ünlü Tiyatro oyuncularından, Yıldız Kenter'in kardeşi Müşfik Kenter yoğun bakıma alındı.

Konuyla ilgili kenter tiyatrosu açıklama yaptı.

Kenter tiyatrosunun yaptığı açıklamada; Müşfik Kenter'in 7 Ağustos 2012'den beri akciğer kanserine bağlı olarak gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatmakta olduğu ve tedavisinin halen devam ettiği belirtildi.

Enfeksiyon riski nedeniyle yanına ziyaretçi alınmayan Müşfik Kenter'in yoğun bakımda olduğunu öğrencileri Twitter hesabından bildirdi.