Cumhuriyet tarihinde ilk; Musevilerin Hanuka Bayramı, halka açık alanda kutlandı

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Hanuka Bayramı halka açık bir meydanda, devlet erkanının katılımıyla kutlandı.

İstanbul Beşiktaş'taki kutlama, Türk Musevi cemaati ve Beşiktaş Belediyesi'nin desteği ve organizasyonuyla düzenlendi.

Törene İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanısıra Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve İstanbul Müftülüğü temsilcileri de katıldı.

Hürriyet'teki habere göre, törende Ortaköy Sinagogu hahamı ile Ortaköy Camii imamı birlikte mum yaktı.

ABD, İspanya ve İsrail başkonsolosları da törende yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir mesaj yayınlarak Musevi yurttaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etmişti